Мальстрем: самый опасный водоворот в океане

Водоворот Мальстрем находится у берегов Норвегии, между островом Москен и мысом Луфутодден.

Воронка достигает 15 метров в ширину и 5 в глубину. Огромный водяной вихрь уже много десятилетий внушает страх и ужас морякам. Воронка способна засосать в себя не только вода, но и морских обитателей и даже корабли. Также, вихрь опасен тем, что может менять направление своего движения и развивать скорость до 40 км/ч.

Подробнее об одном из самых опасных водоворотов смотрите в видео.

На самом деле это водоворот не единственный в мире. Еще один опасный водоворот — Сальстраумен — находится также у берегов Норвегии. Сильное течение проходит сквозь узкий пролив, скорость потока достигает 58 километров в час, здесь постоянно образуются водовороты до 13 метров в диаметре.

Другой водоворот — Москстраумен — находится в Тихом океане. О нем даже написал Эдгар По в своей повести "Спуск в омут". Если в большинстве своем водовороты образуются из-за течений, то этот просто располагается в открытом океане, а диаметр его может достигать 80 метров. Даже крупным судам стоит обходить такой водоворот за много километров.

Сопоставимый по размерам водоворот находится между США и Канадой около острова Оленя. Когда начинается прилив, спасательные службы просто перекрывают все пути, чтобы не было и малейшего риска у судов подойти к этому опасному месту.