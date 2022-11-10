Несуществующие места, которые есть на картах

В современном мире очень просто выбрать точку на карте и оказаться там — иногда это получается быстро, иногда требует много времени и больших усилий. Но все это имеет значение, если место, указанное на карте, действительно существует. "Рамблер" рассказывает об удивительных местах, которые на картах есть или были, а на деле не существовали никогда.
Этот остров можно было увидеть на картах начала XVI — середины XVII века, располагали его неподалеку от современного Ньюфаундленда. Считалось, что остров населен дикими зверями и бесами, которые терзают каждого, кого сюда случайно занесет. По легенде, сюда высадили с корабля дочь капитана вместе с матросом, от которого она забеременела. С проходивших мимо кораблей якобы видели эту пару, но подойти и забрать их с острова никто не решился.
Когда шутка зашла слишком далеко и превратилась в международный мем "Кто не знает Листенбург?" Один француз решил пошутить над американцами и опубликовал в соцсети карту с изображением государства Листенбург, которое граничит с Испанией и Португалией.
Фото он сопроводил подписью: "Я уверен, что американцы даже не знают названия этой страны". Шутку подхватили, и уже через неделю у государства появились собственные аккаунты в разных соцсетях, флаг, герб, собственный этап Гран-при Формулы-1 и даже космическая программа.
Это выдуманное место в округе Делавер, в американском штате Нью-Йорк. Его придумали создатели карты Отто Г. Линдберг и его ассистент Эрнест Альперс, название вымышленного города они составили из своих инициалов и нанесли точку на пересечении дорог. Сделано это было для того, чтобы поймать тех, кто решит скопировать их карту и выдать за свою. Затем на этом месте появился магазин с таким же названием, но даже когда он перестал существовать, это отметка все еще появлялась на картах.