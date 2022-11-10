Несуществующие места, которые есть на картах

В современном мире очень просто выбрать точку на карте и оказаться там — иногда это получается быстро, иногда требует много времени и больших усилий. Но все это имеет значение, если место, указанное на карте, действительно существует. "Рамблер" рассказывает об удивительных местах, которые на картах есть или были, а на деле не существовали никогда.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

Остров Демонов

Этот остров можно было увидеть на картах начала XVI — середины XVII века, располагали его неподалеку от современного Ньюфаундленда. Считалось, что остров населен дикими зверями и бесами, которые терзают каждого, кого сюда случайно занесет. По легенде, сюда высадили с корабля дочь капитана вместе с матросом, от которого она забеременела. С проходивших мимо кораблей якобы видели эту пару, но подойти и забрать их с острова никто не решился.

Листенбург

Когда шутка зашла слишком далеко и превратилась в международный мем "Кто не знает Листенбург?" Один француз решил пошутить над американцами и опубликовал в соцсети карту с изображением государства Листенбург, которое граничит с Испанией и Португалией.

Фото он сопроводил подписью: "Я уверен, что американцы даже не знают названия этой страны". Шутку подхватили, и уже через неделю у государства появились собственные аккаунты в разных соцсетях, флаг, герб, собственный этап Гран-при Формулы-1 и даже космическая программа.

Эглоу