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6 часов назад

Метеор в небе над Норвегией попал на видео

Мира Маркина

Вечером минувшей субботы (19 ноября) норвежцы запечатлели на видео метеор. Светящееся небесное тело могли увидеть жители южной части Норвегии. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

Метеор пронесся по небу за считанные секунды. Однако даже столь краткосрочное явление напугало некоторых жителей страны. Кто-то и вовсе обратился в полицию, увидев разноцветную вспышку в небе.

В небе над Тайванем появилось странное явление

Один из очевидцев, Пер Скрам, признался, что засомневался и сначала решил, что видит не метеор, а машину с включенным дальним светом. Но длинный синий хвост развеял сомнения.

Эксперты из Норвежского метеорологического института объяснили, что метеор – часть метеорного потока, Северной Тауриды. Его можно увидеть в небе ежегодно. Метеор, который запечатлели на видео, сгорел в атмосфере.

Ранее мы писали, почему самолет оставляет следы в небе.

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