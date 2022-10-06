В небе над Тайванем появилось странное явление

На видео запечатлено свечение в облаках, которое затем превращается во множество светящихся огней, обрамляющих яркий след в небе. Они двигаются по окружности, а затем неожиданно исчезают.

Представители местных СМИ предполагают, что это явление имеет вполне логичное объяснение: на острове скоро пройдет фестиваль фонарей, а это всего лишь репетиция. Однако очевидцы, запечатлевшие необычную картину в темном небе, не слишком им верят.