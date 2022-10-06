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26 минут назад

В небе над Тайванем появилось странное явление

Мария Кимакович

Очевидцы поделились кадрами необычного свечения. Кадры разошлись по социальным сетям и Telegram-каналам.

На видео запечатлено свечение в облаках, которое затем превращается во множество светящихся огней, обрамляющих яркий след в небе. Они двигаются по окружности, а затем неожиданно исчезают.

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Представители местных СМИ предполагают, что это явление имеет вполне логичное объяснение: на острове скоро пройдет фестиваль фонарей, а это всего лишь репетиция. Однако очевидцы, запечатлевшие необычную картину в темном небе, не слишком им верят.

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Безумный мир,Видео,
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