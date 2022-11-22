В Челябинской области заметили необычное природное явление

В пресс-службе «Таганая» объяснили, что световые столбы возникают при отражении солнечного света от поверхностей либо от торцов или граней мельчайших ледяных кристаллов в воздухе. Кристаллы представляют собой пластинки или стержни с шестиугольным сечением.