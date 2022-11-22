Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+13° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
7 часов назад

В Челябинской области заметили необычное природное явление

Мира Маркина

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области заметили необычное природное явление — световой столб. Фотография опубликована в Telegram-канале нацпарка.

В Челябинской области заметили необычное природное явление
Фото: СоцсетиСоцсети

В пресс-службе «Таганая» объяснили, что световые столбы возникают при отражении солнечного света от поверхностей либо от торцов или граней мельчайших ледяных кристаллов в воздухе. Кристаллы представляют собой пластинки или стержни с шестиугольным сечением.

«При низких температурах эти кристаллы образуются на небольшой высоте, благодаря чему мы можем любоваться подобными явлениями почти что на расстоянии вытянутой руки. Как, например, на Дальнем Таганае», — говорится в публикации.

Ранее «Рамблер» писал, что рыбак поймал гигантскую золотую рыбку весом более 30 кг.

Места,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители