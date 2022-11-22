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12 часов назад

Рыбак поймал гигантскую золотую рыбку весом более 30 кг

Мира Маркина

Рыбак Энди Хакетт поймал одну из самых больших в мире рыб. Ее вес составляет более 30 кг. Об этом сообщает Daily Mail.

Хакетт выловил неуловимую рыбу, известную как "морковка" из-за своего ярко-оранжевого цвета, во французском озере Блюуотер. Этих рыб подселили в озеро более 20 лет назад.

Как на самом деле рыба-пила использует свою пилу

Рыбаку потребовалось 25 минут на вытягивание рыбы – гибрида кожистого карпа и карпа кои, который считается вторым по величине из когда-либо пойманных особей данного типа.

42-летний Хакетт признался, что никогда не мечтал поймать такую рыбу:

"Я понял, что это крупная рыба, когда она взяла мою наживку и стала ходить из стороны в сторону, вверх и вниз вместе с ней. Затем он всплыл на 30 или 40 ярдов, и я увидел, что он оранжевый. Было блестяще поймать его, но это также была чистая удача".

Сфотографировавшись с уловом, Энди отпустил рыбу обратно в озеро.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что найдена самая тяжелая костная рыба в мире.

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