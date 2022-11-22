Рыбак поймал гигантскую золотую рыбку весом более 30 кг

"Я понял, что это крупная рыба, когда она взяла мою наживку и стала ходить из стороны в сторону, вверх и вниз вместе с ней. Затем он всплыл на 30 или 40 ярдов, и я увидел, что он оранжевый. Было блестяще поймать его, но это также была чистая удача".