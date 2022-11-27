Где находится самая маленькая тюрьма в мире

Самая маленькая тюрьма в мире рассчитана на двух человек и работает с 1856 года и по сей день. Она расположена на небольшом британском острове Сарк. О том, что происходит в этой тюрьме и кто туда попадает — в материале “Рамблера”.

Фото: Jan Hazevoet/commons.wikimedia.org Jan Hazevoet/commons.wikimedia.org

Где находится тюрьма

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Тюрьма расположена на острове Сарк, который, в свою очередь, относится к Нормандским островам и находится между Великобританией и Францией. Примечательно, что Сарк относится к коронному владению Гернси, которым управляет монарх Великобритании. Несмотря на это, Гернси не является частью Великобритании, хотя влияние этой страны там преобладает. Культура относится к нормандской, а говорят там на двух языках — английском и французском.

В Ла-Манше Сарк имеет площадь всего 5,5 километров. Несмотря на небольшую протяженность, там проживает около 600 человек, у острова есть свой флаг и герб. Тюрьма в Сарке является преимущественно туристической достопримечательностью, но у нее есть интересная история.

Чем примечательна эта тюрьма

Впервые место заключения было построено в 1856 году, и для этого была серьезная необходимость. Первой заключенной стала служанка, которая украла платок у женщины в семье, где она работала. В тюрьме она просидела три дня, но это трудно назвать заключением. Девушке стало страшно в темной камере одной, и ей разрешили сидеть с открытой дверью. Все три дня к ней приходили родственники и подруги, которые развлекали ее и даже давали ей вязать.

Еще одним известным заключенным стал физик Андре Гардес. В 1990 году он приплыл на остров и заявил, что теперь будет его “лордом”. В тот же день его схватила полиция и заключила под стражу на неделю. С тех пор в тюрьме никто официально заключен не был.

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Как сейчас используется тюрьма

Преимущественно небольшую камеру используют в качестве изолятора и вытрезвителя для местных жителей или туристов, которые перебрали с алкоголем. Их помещают туда на несколько часов, а все остальное время тюрьма остается туристической достопримечательностью. Она сохранила первозданный внешний вид, как и многие здания на острове.