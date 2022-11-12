Зачем канадцы держат медведей в тюрьме

Канадский город Черчилл на побережье Гудзонова залива знаменит тем, что здесь обитает множество белых медведей. А еще тем, что этих животных тут держат в тюрьме. Почему так происходит? Выяснял "Рамблер".

Фото: commons.wikimedia.org commons.wikimedia.org

По данным за 2016 год, в Черчилле проживает всего 899 человек. Крохотный город расположен на берегу Северного Ледовитого океана, отчего неудивительно, что соседями жителей Черчилла являются белые медведи. Именно ради них сюда стекаются туристы. Но не только: Черчилл также может похвастаться нетронутыми пейзажами Арктики, северным сиянием, китами и другими удивительными морскими обитателями.

Все это восхищает и самих жителей города. Однако в какой-то момент медведи стали серьезной проблемой. Их здесь настолько много, что Черчилл даже прозвали мировой столицей белых медведей. Звери так часто наведывались в город и нападали на людей, что в 1980-х власти приняли решение создать единственную в мире тюрьму для белых медведей.

commons.wikimedia.org

Изначально в помещении, которое раньше было военной базой, размещали 20 животных, но со временем их количество выросло до 28. Все белые медведи, которые появляются в Черчилле и представляют опасность для людей, отлавливаются специальной службой при Министерстве природных ресурсов Канады.

Агрессивных животных усыпляют и перевозят в тюрьму для дальнейшего перевоспитания. Там специалисты пытаются сформировать у медведей негативные воспоминания о посещении города. Для этого их держат на строгой диете – дают только воду. А затем, спустя несколько дней или недель, зверей вновь усыпляют и отправляют вертолетом к побережью залива.