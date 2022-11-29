Голландская деревня, в которой каждый житель страдает от слабоумия

На севере Голландии расположено изолированное поселение под названием Хогевей — местечко с парой десятков домиков, ухоженными палисадниками, уютным сквером, маленькой центральной площадью, почтовым отделением и даже театром. Здесь постоянно проживают 152 человека: они едят, спят, гуляют, ходят в магазины и рестораны. Однако за каждым из них постоянно следят. Почему — читайте в материале «Рамблера».

Фото: Фото: hogeweyk.dementiavillage.com Фото: hogeweyk.dementiavillage.com

На самом деле Хогевей — медицинское учреждение, а все его обитатели страдают от старческого слабоумия (деменции). Местные жители (люди преклонного возраста) неспешно прогуливаются по улочкам, идут домой с пакетами из супермаркета, приглашают друг друга в гости и даже ходят развеяться в местные заведения. Продавцы, кассиры, бармены и даже дворники давно знают всех жителей в лицо и по имени, улыбаются им при встрече, заводят разговоры и всегда интересуются о состоянии здоровья.

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Однако за каждым обитателем Хогевея круглосуточно ведется видеонаблюдение, а приветливые работники — совсем не те, за кого себя выдают: в поселке работают врачи и младший медперсонал. Жители деревни не знают, что они пациенты и находятся в своеобразном доме престарелых. Они живут в полной уверенности, что находятся у себя дома. Здесь нет никаких палат — пожилые люди живут в настоящих домах по шесть-семь человек, каждый в отдельной комнате.

Фото: hogeweyk.dementiavillage.com

Местные обитатели свободно гуляют по окрестностям, отдыхают на скамейках и занимаются тем, что им интересно: общаются между собой, ходят на почту и в магазин, в театр и кафе. Их постоянно навещают родственники — многие приезжают в Хогевей практически каждый день.

Правда, покинуть деревню жители не могут. Двухэтажные дома, в которых они живут, построены таким образом, что образуют сплошную стену, поэтому в Хогевее нельзя ни заблудиться, ни уйти. Если же кто-то из пациентов случайно подойдет к единственной двери в периметре, медработник вежливо объяснит ему, что сейчас она заперта.

Фото: hogeweyk.dementiavillage.com