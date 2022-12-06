Перечислены самые мистические города России

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ провели исследование и выбрали пять мистических городов России. Об этом сообщает РИА Новости.

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Пятое место в списке занял Невьянск. Самым таинственным местом там считается наклонная башня Демидовых, построенная в первой половине XVIII века, с которой, согласно легендам, сбили зодчего.

Торопец, в котором, по сказанию, венчался князь Александр Невский, занял четвертое место. Тогда правитель посадил в центре города дуб, вокруг которого ходит много легенд.

Город Городец занял почетное третье место. Местные жители верят, что под валом на краю города есть подземный тоннель, где были заживо погребены монахи, которые не хотели сдаваться в плен захватчикам зимой 1408 года.

Второе место эксперты отдали затопленному в середине прошлого века городу Мологе. Он еще был прозван "русской Атлантидой".