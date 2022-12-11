Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Интересные факты об Австрии: видео

Стелла Шмель

Австрия расположена в центральной Европе и граничит со Швейцарией, Лихтенштейном, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией, Словенией и Италией. Страна известна своими горнолыжными курортами, невероятно красивой природой и домиками с черепичными крышами.

Большую часть территории Австрии занимают горы, и поэтому в стране довольно много живописных водопадов, самый известный из которых – Кримль.

Также в Австрии находится самый высокий населенный пункт в Европе – деревня Хохгурль, расположенная на высоте 2150 метров над уровнем моря.

Куда ехать, чтобы попасть в зимнюю сказку

Остальные факты об Австрии смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, когда появляются и что предвещают дьявольские облака.

Места,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители