Интересные факты об Австрии: видео

Австрия расположена в центральной Европе и граничит со Швейцарией, Лихтенштейном, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией, Словенией и Италией. Страна известна своими горнолыжными курортами, невероятно красивой природой и домиками с черепичными крышами.

Большую часть территории Австрии занимают горы, и поэтому в стране довольно много живописных водопадов, самый известный из которых – Кримль.

Также в Австрии находится самый высокий населенный пункт в Европе – деревня Хохгурль, расположенная на высоте 2150 метров над уровнем моря.

Остальные факты об Австрии смотрите в видео.