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1 час назад

Где находится старейший каток Москвы: видео

Стелла Шмель

Каток "Южный полюс", расположившийся в трех минутах от метро Воробьевы горы, один из старейших в Москве. Его площадь составляет 16 тысяч квадратных метров, а павильон, где гости могут переодеться, рассчитан на 700 мест.

Одно из главных преимуществ катка в том, что это огромное, единое пространство, которое не разделенное дорожками и отдельными фрагментами, поэтому тут хватит места для всех.

А волшебное зимнее настроение поможет создать световая вечерняя иллюминация, приятное музыкальное сопровождение и вид на заснеженный лес.

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Подробнее о том, чем примечателен старейший каток в Москве, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как не разориться на новогодних подарках.

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