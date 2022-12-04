Как не разориться на новогодних подарках: 4 лайфхака

Новогодние подарки – серьезная статья расходов в декабре, которая сильно бьет по карману. Однако есть несколько способов сделать так, чтобы порадовать всех близких, но при этом не разориться в предновогодней суете. Подробнее об этих лайфхаках – в материале "Рамблера".

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Составьте план

Составьте список людей, которым хотите купить подарки, и прикиньте примерную стоимость презентов. Удобно также отталкиваться от обратного: подумайте, какую сумму без ущерба для своего бюджета вы готовы выделить на подарки и разделите ее на небольшие суммы для каждого человека. Не забудьте также о дополнительных тратах вроде упаковки подарков и доставки.

Такой план позволит вам не купить лишнего в суматохе и трезво оценить свои возможности.

Купите подарки заранее

К концу декабря популярные подарки, как правило, дорожают. И неспроста: за пару дней до праздника мало кто будет прицениваться и искать наиболее выгодный вариант. Вот почему разумнее всего запланировать покупку подарков на начало декабря: и деньги сэкономите, и нервы сбережете.

Не трогайте вещи

Если не хотите выйти за рамки бюджета, старайтесь не трогать товары, которые скорее всего вам не нужны. По мнению психологов, после прикосновения к вещи желание стать ее владельцем мгновенно усиливается. Вот почему на восточных базарах продавцы настойчиво предлагают потрогать товар или примерить его.

Не торопитесь