Почему памятник Анне Ахматовой стоит возле тюрьмы

Памятник Анне Ахматовой в Петербурге установлен лишь в 2006 году и располагается напротив знаменитой тюрьмы "Кресты". "Рамблер" расскажет, почему монумент находится именно там.

Фото: социальные сети социальные сети

По словам самой поэтессы, у стен "Крестов" она провела 300 часов в ожидании встречи со своими близкими, о чем она рассказала в поэме "Реквием". Сама Ахматова ни разу не была арестована, но все члены ее семьи подверглись репрессиям сталинского режима.

А если когда-нибудь в этой стране

Воздвигнуть задумают памятник мне

… здесь, где стояла я триста часов

И где для меня не открыли засов».

В 1921 году к расстрелу был приговорен бывший муж Ахматовой, известный поэт Николай Гумилев. Он даже написал своей возлюбленной записку, что он продолжает жит и творить, писать стихи и играть в шахматы, а спустя несколько дней приказ приведут в исполнение.

Сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой, будущий историк Лев Гумилев попадет в "Кресты" в 1935 году в возрасте 23 лет. На момент ареста сына Ахматова вновь замужем, за искусствоведом Николаем Пуниным, которого заберут в одно время с Львом Гумилевым.

Обоим своим "мужьям" Ахматова носит передачки и обивает тюремные пороги, стоя в очередях среди сотен таких же несчастных родственников заключенных. Именно в очереди ей приходит идея написать "Реквием", точнее ее просит об этом другая женщина.

Однажды Ахматова даже писала письмо лично Сталину, с просьбой освободить близких. И как ни странно, мужа и сына действительно выпускают на время. Но через пятнадцать лет Пунин будет репрессирован и погибнет в ссылке в Воркуте.