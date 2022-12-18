Почему памятник Анне Ахматовой стоит возле тюрьмы

Памятник Анне Ахматовой в Петербурге установлен лишь в 2006 году и располагается напротив знаменитой тюрьмы "Кресты". "Рамблер" расскажет, почему монумент находится именно там.
По словам самой поэтессы, у стен "Крестов" она провела 300 часов в ожидании встречи со своими близкими, о чем она рассказала в поэме "Реквием". Сама Ахматова ни разу не была арестована, но все члены ее семьи подверглись репрессиям сталинского режима.
А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне
… здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов».
В 1921 году к расстрелу был приговорен бывший муж Ахматовой, известный поэт Николай Гумилев. Он даже написал своей возлюбленной записку, что он продолжает жит и творить, писать стихи и играть в шахматы, а спустя несколько дней приказ приведут в исполнение.
Сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой, будущий историк Лев Гумилев попадет в "Кресты" в 1935 году в возрасте 23 лет. На момент ареста сына Ахматова вновь замужем, за искусствоведом Николаем Пуниным, которого заберут в одно время с Львом Гумилевым.
Обоим своим "мужьям" Ахматова носит передачки и обивает тюремные пороги, стоя в очередях среди сотен таких же несчастных родственников заключенных. Именно в очереди ей приходит идея написать "Реквием", точнее ее просит об этом другая женщина.
Однажды Ахматова даже писала письмо лично Сталину, с просьбой освободить близких. И как ни странно, мужа и сына действительно выпускают на время. Но через пятнадцать лет Пунин будет репрессирован и погибнет в ссылке в Воркуте.
Льва Гумилева постоянно задерживали и отпускали, так как состава преступления никак не находилось, но в 1938 году окончательно отправили в ссылку в Норильск, затем на войну. Когда в 1945 году он восстановился в университете, его вновь арестовали. Окончательно реабилитированным он стал лишь 1956 году, но отношения с матерью восстановить не удалось.