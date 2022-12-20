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1 час назад

В небе над Монголией заметили необычное явление: видео

Катерина Саломе

Жители Монголии стали свидетелями необычного явления. Очевидцы засняли белое свечение в небе. Соответсвующий ролик появился в Telegram-канале Топор Live.

На кадрах видно, как в темноте внезапно появляется белое пятно, которое постепенно начинает менять форму. Явление возникло недалеко от границы с Китаем.

Загадочное явление природы запечатлели на видео в Шерегеше

Что это было, доподлинно неизвестно. Но люди связывают этот феномен с запуском космического корабля «Шэньчжоу-15».

Ранее мы писали о том, что в Челябинской области заметили необычное природное явление.

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