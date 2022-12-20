Жители Монголии стали свидетелями необычного явления. Очевидцы засняли белое свечение в небе. Соответсвующий ролик появился в Telegram-канале Топор Live.

На кадрах видно, как в темноте внезапно появляется белое пятно, которое постепенно начинает менять форму. Явление возникло недалеко от границы с Китаем.

Что это было, доподлинно неизвестно. Но люди связывают этот феномен с запуском космического корабля «Шэньчжоу-15».