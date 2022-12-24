Где на самом деле находится Сайлент Хилл

Фильм ужасов “Сайлент Хилл” (2006), как известно, появился благодаря видеоигре, выпущенной для PlayStation в 1999 году. Незабываемые пейзажи и ужасающие черты вымышленного города до сих пор впечатляют людей по всему миру. Но что если Сайлент Хилл существовал на самом деле? И это далеко не фанатская выдумка. Правдивую историю Сайлент Хилла сегодня расскажет “Рамблер”.

Фото: Wikimedia.org Wikimedia.org

Многим из тех, кто знаком с сеттингом выдуманного Сайлент Хилла кажется, что он может существовать только в кошмарах. Но это вполне реальное место. Правда, история его ужасающая.

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В американском штате Пенсильвания есть город Сентрейлия. Он был основан в 1841 году как поселение шахтеров. Богатые залежи антрацитового угля под городом питали его экономику в течение 100 лет. Сентрейлия процветала. Но именно этот антрацит принесет городу гибель.

В мае 1962 года городские власти решили ликвидировать местную свалку. Но они не придумали ничего лучше, чем просто сжечь накопившийся в течение многих лет мусор – по одной версии. Огонь быстро распространялся и проник в заброшенную угольную шахту. Случившийся под землей пожар не могут потушить до сих пор.

По другой версии, никакой свалки не было. Пожар начался сразу в шахте. Но что именно привело к возгоранию – неизвестно. Но это и неважно. Потому что для масштабного пожара достаточно было и небольшого количества антрацита, который известен высокой скоростью горения.

Горожане (и, вероятно, власти) ожидали, что огонь угаснет сам по себе. Но этого не произошло. Местные пожарные тоже не смогли остановить горение. Воздух в Сентрейлии быстро стал опасен из-за продуктов горения, которые буквально выходили из-под земли, отравляя все вокруг. Со временем под воздействием температур начал проваливаться грунт. Властями было решено эвакуировать город – но только в 1992 году. В то время как большинство людей уехали, некоторые жители Сентрейлии все-таки остались на месте. Они верили, что рано или поздно пожар прекратится.

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Одно из немногих оставшихся в целости зданий – церковь, которая все еще используется. Сайлент Хилл в этом отношении очень похож на Сентрейлию, хотя и находится по сюжету в Западной Вирджинии. Ведь там тоже осталось несколько горожан, которые продолжали исправно посещать церковные службы.

Что происходило с городом дальше? В 2002 году Почтовая служба США приостановила действие почтового индекса города. С тех же пор все автомобильные дороги, ведущие в Сентрейлию, были забаррикадированы.

По состоянию на 2010 год, в городе осталось всего пять домов. В 2013-м оставшиеся жители по решению суда получили более двухсот тысяч долларов в качестве компенсации стоимости своих домов с дополнительной суммой по другим искам, а также с правом провести там остаток своей жизни.

Большинство заброшенных зданий в Сентрейлии были снесены, на их месте установили знаки, предупреждающие о подземном пожаре, неустойчивом грунте и ядовитых газах. Сейчас этот заброшенный город похож на декорацию к фильму ужасов.