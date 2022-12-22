Что хранится на складе для Апокалипсиса в Арктике

На полярном архипелаге Шпицберген, расположенном в Северном Ледовитом океане, есть склад, который предназначен на случай конца света. Именно этот участок Земли считается наиболее неуязвимым в случае глобальных катаклизмов и войн, поэтому хранилище для Апокалипсиса решили расположить именно здесь. В материале “Рамблера” — о том, зачем оно нужно и что находится внутри.

Фото: Рамблер Рамблер

Что такое Всемирное семенохранилище

Впервые хранилище семян было создано в Ленинграде в 1920-х годах. Коллекционером семян стал ботаник Николай Иванович Вавилов. В годы Холодной войны такие хранилища появились во многих странах мира.

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В 2006 году Норвегия заявила о том, что потратит 9 миллионов долларов на постройку семенохранилища, где будут храниться семена из всех стран. На семенохранилище продолжают выделяться деньги, поэтому также затраты финансируются из других проектов и ООН.

Внутри хранилище представляет собой склад на глубине 120 метров со множеством отсеков. Каждой стране было выделено по одному. Внутри расположены холодильные установки. Благодаря тому, что хранилище расположено глубоко под слоем снега, даже в случае выхода оборудования из строя, температура будет поддерживаться на должном уровне.

В хранилище может поместиться до 2,5 миллиарда семян. По состоянию на 2020 год там было более 900 тысяч семян.

Что делают с семенами

Образцы семян хранятся в запечатанных конвертах, четырехслойных пакетах и контейнерах. Внутри поддерживается температура, которая позволяет семенам не испортиться.