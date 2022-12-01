Как мировые лидеры разделили Антарктику

1 декабря 1959 года сохранился в истории как день подписания Договора об Антарктике, ставшего важнейшей вехой в истории мировой дипломатии. О чем договаривались страны за закрытыми стенами кабинетов, читайте в материале "Рамблера".

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Договор об Антарктике (1 декабря 1959 г.), соглашение, подписанное 12 странами, в котором Антарктический континент был объявлен демилитаризованной зоной для научных исследований.

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Договор стал результатом конференции в Вашингтоне, США, на которой присутствовали представители Аргентины, Австралии, Бельгии, Великобритании, Чили ,Франции, Японии, Новой Зеландии, Норвегии, Южнаой Африки, США и СССР. Позже к договору присоединились и другие страны.

Договор не отрицал и не поддерживал национальные претензии на территориальный суверенитет в Антарктиде, но запрещал всем договаривающимся сторонам создавать военные базы, проводить военные маневры, испытывать любое оружие (включая ядерное) или утилизировать радиоактивные отходы в этом районе.

При этом договор поощрял свободу научных исследований и обмен научной информацией и персоналом в Антарктике. Договор связывает его участников на неопределенный срок, и его положения могут быть пересмотрены через 30 лет. Протокол к договору 1959 года был подписан в 1991-м.

Соглашение запрещало разведку полезных ископаемых и нефти в течение 50 лет и включало положения по защите окружающей среды Антарктики.

Фактически, договор провозгласил континент первой в мире зоной, свободной от ядерного оружия, и по-новому рассмотрел вопрос о территориальных претензиях.

Таким образом, договор об Антарктике стал беспрецедентной вехой в политической дипломатии: он резервирует весь континент для мирных целей и научных исследований.