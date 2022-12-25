В Новосибирске приготовили самый большой в мире оливье

Самый популярный в России салат решили приготовить в Новосибирске. Приготовлением занимались 85 шеф-поваров, которые установили мировой рекорд. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Фото: Рамблер Рамблер

Всего получилось 4154 килограмма оливье, приготовленного по классическому рецепту. Для этого понадобилось: 925 килограммов колбасы, 840 килограммов моркови, 1510 килограммов картошки, 400 килограммов маринованных огурцов, 680 килограммов зеленого горошка, 8500 яиц. А для заправки использовали 20 килограммов укропа и 100 килограммов майонеза.