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1 час назад

В Новосибирске приготовили самый большой в мире оливье

Катя Кобышева

Самый популярный в России салат решили приготовить в Новосибирске. Приготовлением занимались 85 шеф-поваров, которые установили мировой рекорд. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В Новосибирске приготовили самый большой в мире оливье
Фото: РамблерРамблер

Всего получилось 4154 килограмма оливье, приготовленного по классическому рецепту. Для этого понадобилось: 925 килограммов колбасы, 840 килограммов моркови, 1510 килограммов картошки, 400 килограммов маринованных огурцов, 680 килограммов зеленого горошка, 8500 яиц. А для заправки использовали 20 килограммов укропа и 100 килограммов майонеза.

Рекорд попал в Книгу рекордов России. А после того, как рекорд был зафиксирован, салат упаковали в порционные контейнеры и раздали новосибирцам. Более 8 тысяч посетителей ТЦ «Сибирский молл», а также подопечные благотворительных организаций получили традиционное новогоднее угощение.

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