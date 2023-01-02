НЛО и мистические чудовища: где находится «Бриджуотерский треугольник»

Государственный лес Фритаун-Фолл-Ривер на северо-востоке Массачусетса уже многие годы привлекает внимание уфологов, фанатов всего сверхъестественного и просто любителей жутких историй. Часть его территорий называют «Бриджуотерским треугольником». Область площадью 520 кв. км славится своей паранормальной активностью, включая случаи наблюдения за НЛО, загадочными и изувеченными животными, призраками, а также огненными шарами и другими спектральными явлениями. Что известно об этой территории, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Leonardo Dasilva/Flickr Leonardo Dasilva/Flickr

Изначально в этих местах проживали индейцы-вампаноаги, которые были убеждены, что лес священен. На его территории до сих пор можно наткнуться на захоронения коренных племен. Некоторые верят, что эти земли прокляты с тех пор, как первые поселенцы украли их у законных владельцев. Помимо подозрительного свечения, странных звуков, доносящихся из чащи, и других аномалий, в лесу Фритаун-Фолл Ривер часто проводят сатанинские ритуалы.

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К примеру, Карл Дрю, сутенер и лидер одного из культов, 13 октября 1979 года принес на этих землях в жертву проститутку по имени Донна Левеск. Буквально за год до этого события, в ноябре 1978, в лесу было найдено тело Мэри Лу Арруда, 15-летней чирлидерши, привязанное к дереву.