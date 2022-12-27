Дьявол из Нью-Джерси: почему американцы боятся леса Пайн Барренс

Пайн Барренс — это местность на юге штата Нью-Джерси в США, чье название можно перевести как «сосновая пустошь», однако значительная часть территории занята лесами. На этих землях практически не встречается людей — на 4,5 тыс. км² проживает всего около 400 тыс. человек. Чем печально известны леса Пайн Барренс и почему суеверные люди стараются обходить их стороной, читайте в материале «Рамблера».

Считается, что именно в Пайн Барренс нашел себе приют «Дьявол из Нью-Джерси» — мифическое существо, которое оказало огромное влияние на массовую культуру США (в его честь даже названа команда «Нью-Джерси Девилз в НХЛ). Существо описывают как прямоходящее, ростом от 1 до 1,8 м. Оно покрыто черным пухом, вместо ног у него копыта, есть также крылья, напоминающие крылья летучей мыши. Его голова похожа на лошадиную (козью или собачью), а глаза светятся красным. В легендах сообщается, что это существо быстро передвигается и издает «крик, от которого кровь стынет в жилах».

Чаще всего происхождение чудовища связывают с миссис Лидс — предполагаемой ведьмой, жившей в конце XVII века. По одной из версий, женщина выкрикнула: «Пусть он будет дьяволом!», когда у нее родился тринадцатый ребенок. Она дала ему имя Лукас, и вскоре после появления на свет он превратился в крылатое существо. Сожрав двенадцать своих братьев и сестер, он убежал в лес, где и обитает до сих пор. Впрочем, вариантов этой легенды существует огромное множество.

По еще одной версии, эгоистичная и корыстолюбивая девушка, жившая в той местности, когда-то отказалась предоставить ночлег и пропитание цыганам, в отместку за это они навлекли на нее проклятие, и она родила ребенка-дьявола.

«Родиной» существа из Джерси считается хижина под названием «The Shrouds House» в местном сосновом лесу среди торфяников, существующая до сих пор, пусть и в виде развалин. «Друзьями» Дьявола из Джерси называют обезглавленных пиратов, призрачных женщин или русалок.