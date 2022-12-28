Где на самом деле находится лес из сказок братьев Гримм

Шварцвальд — горный массив на юго-западе Германии, густо поросший хвойным лесом, за счет чего кажется темным. Отсюда и название, которое на русский язык переводится как «черный лес». В этих живописных краях находится легендарный курорт Баден-Баден, а еще мрачная сосновая чаща является местом действия сказок братьев Гримм. Какие легенды ходят об этих землях, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Peter Rintels/Flickr Peter Rintels/Flickr

Еще со времен Средневековья горный массив был одним из самых загадочных и мистических мест в Германии. Одна из популярных легенд, связанных с этими землями, рассказывала о Стеклянном человечке, описанном в сказке Гауфа «Холодное сердце». В народе действительно считали, что возле лесного озера живет старик маленького роста. У него тонкое стеклянное тело, борода из паутины, красные чулки и огромная шляпа. Однако увидеть его может не каждый: если он хочет ото всех спрятаться, то становиться прозрачным как стекло.

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Согласно другой легенде, в Шварцвальдском лесу живут не только волки, но и оборотень. Именно это чудовище изначально описали братья Гримм в сказке «Красная шапочка». Именно поэтому «волк» умеет говорить человеческим голосом и искусно маскируется под бабушку, пытаясь обмануть девочку. Правда, со временем авторам пришлось пересмотреть некоторые события и героев, а кровожадного оборотня заменить на серого волка.

Поговаривали, что в Черном лесу водилось и другое чудовище – Дер Гроссманн. Он жил в чаще и был похож на героя современного фильма ужасов Слендера (Слендермена). Охотился он на детей, как самую легкую добычу, и съедал их. О Дер Гроссманне рассказывали еще с XVI века. Некоторые даже утверждали, что видели своими глазами Тонкого Высокого Человека без лица.

Есть еще легенда о призраках озера Муммельзее. Оно расположено на высоте более тысячи метров над уровнем моря и является карстовым. Говорят, что там обитают русалки, водяные и ведьмы. Ночью они выходят из воды и устраивают веселье. Глубина водоема около 20 метров, но местные жители уверяют, что здесь нет дна.