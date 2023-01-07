Вы когда-нибудь задумывались, каков космический адрес планеты Земля? Если бы кто-то с планеты далекой галактики захотел отправить нам посылку межгалактической почтой, какой адрес нужно было бы написать?

На Земле мы обычно пишем номер дома или квартиры, название улицы, деревню, город или край, а затем страну.

А как насчет записи нашего адреса в космическом масштабе? Мы все знаем, что Земля — это планета Солнечной системы, на которой мы живем. Из восьми планет, вращающихся вокруг Солнца, Земля — третья, расположенная между Венерой и Марсом. Но о других составляющих адреса Земли знают совсем не многие. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.