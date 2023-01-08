10 фактов о Южной Корее: видео

Южная Корея – это одно из самых развитых государств Азии, находящееся на южной половине Корейского полуострова. Между ним и Северной Кореей проходит одна из наиболее военизированных границ в мире. Что нужно знать о стране? Рассказал блогер под ником @_inreality_ в своем TikTok-аккаунте.

Так, например, в Южной Корее дети рождаются уже годовалыми, так как их возраст отсчитывается с момента зачатия. И каждый новый год жизни начинается с 1 января, а не с даты рождения.

Еще один интересный факт: Южная Корея является лидером по количеству пластических операций на душу населения. Изменить что-то в своей внешности здесь хотят чаще, чем в остальных странах мира.

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