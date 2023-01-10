Как выглядит самый густонаселенный остров в мире

Самыми густонаселенными странами в мире считаются Китай и Индия. Численность их населения составляет, согласно последним данным, около 1,4 миллиарда человек. Но в мире есть место, которое удивляет еще больше. Это остров Мигинго. Что это за место, кто там живет и чем занимается? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: @wmnuq @wmnuq

Мигинго признан самым густонаселенным островом в мире. Он находится в Африке, на озере Виктория, и последние 20 лет является предметом территориального спора между Кенией и Угандой. Из-за конфликта, который также связан с правами на вылов рыбы, местные жители вынуждены платить налоги обеим странам.

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Размер острова — меньше половины футбольного поля: около двух тысяч квадратных метров. При этом живет на острове около 150 человек, а, по данным 2018 года, — 400.

В основном на острове занимаются рыболовством, так как территория очень богата рыбой. Почти каждый житель Мигинго — рыбак, получающий в 3-4 раза больше, чем жители материка. Рыбаки продают улов посредникам прямо с лодок и получают деньги наличными. Из-за достаточно высоких доходов многие приезжают на остров из соседних стран.

@billyroke