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1 час назад

Как выглядит самый густонаселенный остров в мире

Мира Маркина

Самыми густонаселенными странами в мире считаются Китай и Индия. Численность их населения составляет, согласно последним данным, около 1,4 миллиарда человек. Но в мире есть место, которое удивляет еще больше. Это остров Мигинго. Что это за место, кто там живет и чем занимается? Рассказываем в материале "Рамблера".

Как выглядит самый густонаселенный остров в мире
Фото: @wmnuq@wmnuq

Мигинго признан самым густонаселенным островом в мире. Он находится в Африке, на озере Виктория, и последние 20 лет является предметом территориального спора между Кенией и Угандой. Из-за конфликта, который также связан с правами на вылов рыбы, местные жители вынуждены платить налоги обеим странам.

@billyroke

Размер острова — меньше половины футбольного поля: около двух тысяч квадратных метров. При этом живет на острове около 150 человек, а, по данным 2018 года, — 400.

Как выглядит первое здание, напечатанное на 3D-принтере

В основном на острове занимаются рыболовством, так как территория очень богата рыбой. Почти каждый житель Мигинго — рыбак, получающий в 3-4 раза больше, чем жители материка. Рыбаки продают улов посредникам прямо с лодок и получают деньги наличными. Из-за достаточно высоких доходов многие приезжают на остров из соседних стран.

@billyroke

На африканском острове также достаточно развита инфраструктура. Там есть 13 баров, салон красоты, аптека, церковь, мечеть и даже почасовой отель с женщинами легкого поведения для рыбаков. По словам немецкого фотографа и путешественника Джеско Дензела, многие рыбаки просаживают все свои деньги на развлечения с такими спутницами и алкоголь, а самой распространенной причиной смертности в регионе является ВИЧ.

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