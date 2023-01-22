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1 час назад

Страны, где развод до сих пор незаконен

Катерина Саломе

Часто бывает так, что любовь угасает, и люди решают закончить отношения. Однако, не в каждой стране, если вы находитесь в браке, можно развестись. Где-то это даже под запретом. О двух странах, где развод незаконен, расскажет “Рамблер”.

Страны, где развод до сих пор незаконен
Фото: unsplash.comunsplash.com

Филиппины

На Филиппинах расторжение брака не является чем-то противозаконным в полной степени. Развод возможен, но это стоит баснословных денег. И только мусульманам разрешено разводиться, поскольку сообщество может распоряжаться своими религиозными законами самостоятельно. Размер денежных средств, которые нужны для этой процедуры равен ежегодному заработку среднестатистического филиппинца, поэтому очень многие бросают надежду на холостую жизнь. Даже если граждане смогут оформить развод на территории другой страны, на родных Филиппинах это не будет иметь правового статуса. Интересно, что даже президент, активно держащий позицию против разводов, сам был разведен со своей супругой. В это время половина населения Филиппин выступает за легализацию разводов.

Страны, где лишний вес считается нарушением закона

Ватикан

Население Ватикана на данный момент около 1000 человек. И здесь к расторжению брака относятся резко отрицательно. Нет абсолютно никаких поблажек, как на Филиппинах. А все потому, что католический устой диктует, что семья и брак считается святыней, разрушение которой – преступное греховное деяние. Юридически в Ватикане нет никаких положений о разводе. И так же, как и на Филиппинах, пара может аннулировать свой брак.

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