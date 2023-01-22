Страны, где развод до сих пор незаконен

Часто бывает так, что любовь угасает, и люди решают закончить отношения. Однако, не в каждой стране, если вы находитесь в браке, можно развестись. Где-то это даже под запретом. О двух странах, где развод незаконен, расскажет “Рамблер”.

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Филиппины

На Филиппинах расторжение брака не является чем-то противозаконным в полной степени. Развод возможен, но это стоит баснословных денег. И только мусульманам разрешено разводиться, поскольку сообщество может распоряжаться своими религиозными законами самостоятельно. Размер денежных средств, которые нужны для этой процедуры равен ежегодному заработку среднестатистического филиппинца, поэтому очень многие бросают надежду на холостую жизнь. Даже если граждане смогут оформить развод на территории другой страны, на родных Филиппинах это не будет иметь правового статуса. Интересно, что даже президент, активно держащий позицию против разводов, сам был разведен со своей супругой. В это время половина населения Филиппин выступает за легализацию разводов.

Ватикан