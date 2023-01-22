Полуостров Галлиполи: история священного места Турции

Галлиполи – полуостров, расположенный в европейской части Турции. В данный момент он известен под названием Гелиболу. Главными его особенности на сегодняшний день является порт, несколько заводов и производство сардин. В древние времена на территории полуострова разворачивалось множество исторических событий, о которых расскажет “Рамблер”.

Первоначально Галлиполи назывался Фракийским Херсонесом, которым правило племя Долончи. Затем на этом месте поселенцы Древней Греции отстроили 12 городов и обосновались здесь. Полуостров был известен богатым урожаем пшеницы и выгодным для торговли расположением. Во времена Афинской колонии было принято решение отстроить обороняющие стены. К сожалению, они не помогли, ведь Галлиполи захватили персы, но по итогу они были изгнаны. В 330 году н.э. территория стала частью Восточной Римской Империи.

В 1354 году произошло страшное землетрясение, полностью разрушившее один из городов Галлиполи. После этого Османы захватили эту территорию, причем это было самое первое, что народ завоевал в Европе. Позже полуостров стал пристанищем для воинов Франции и Англии во времена Крымской войны.