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46 минут назад

Где на самом деле находится Мордор

Мира Маркина

В стране Тьмы и Тени – Мордоре – живет могущественный злодей Саурон. А еще тысячи чудовищ, которые наводят страх на местное население. Кстати Мордор есть не только в книгах Толкина. Где его нашли ученые, читайте в статье «Рамблера».

Где на самом деле находится Мордор
Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»Кадр из фильма «Властелин колец»

Более 17 лет назад NASA запустили программу «Новые рубежи». В ее рамках ученые отправили изучать космическое пространство автоматическую межпланетную станцию New Horizons. В частности, окрестности карликовой планеты Плутон.

В 2015 году станция находилась на расстоянии 466 тысяч километров от Харона. Так называется один из крупнейших спутников Плутона. С помощью инструмента LORRI (Long Range Reconnaissance Imager) устройство зафиксировало слой темной пыли на северном полюсе Харона слои темной пыли. При этом на поверхности спутника не было кратеров. Находка заинтересовала ученых.

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Они предположили, что на Хароне происходят активные геологические процессы. Подтверждением этой мысли стало последующее более детальное изучение поверхности спутника. На ней есть и горы, и каньоны, и равнины.

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Ну а ту самую темную часть спутника специалисты назвали Мордором – в честь жуткой страны, описанной Джоном Толкином в романе «Властелин колец». И не просто назвали, а присвоили имя территории официально, о чем сообщается на сайте NASA.

Места,NASA,
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