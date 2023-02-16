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1 час назад

Сколько американцы платят за жилье: видео

Мира Маркина

Американский блогер Калеб Симпсон (Caleb Simpson) известен своими роликами о жизни в Нью-Йорке. Звезда TikTok и content creator подходит к незнакомцам на улице, спрашивает, за сколько люди снимают свое жилье, и просит их провести тур по своей квартире.

О том, что в Нью-Йорке жить дорого, слышали все, но насколько? В одном из выпусков блогер пришел в гости к девушке, которая арендует квартиру в центре Манхеттена за 1750 долларов в месяц — примерно 130 750 рублей. При этом площадь жилья — всего 7,5 квадратных метров. В квартире есть маленькая кухня, встроенная кровать, по совместительству шкаф, туалет и душ.

Смотрите видео, чтобы узнать, как выглядит жилье за 130 тысяч рублей в Нью-Йорке.

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Ранее мы показывали ролик о том, почему американцы ходят дома в обуви.

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