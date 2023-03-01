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50 минут назад

Где находится самый опасный город России: видео

Мира Маркина

В любой стране найдутся города и места, которые многие предпочитают обходить стороной. И тому есть множество причин: повышенная преступность, мистические истории и легенды, связанные с определенным местом, ужасные условия для жизни или, элементарно, явно плохая экология по каким-либо причинам.

В России тоже есть город, который в течение уже многих лет возглавляет рейтинги самых опасных городов страны.

О нем в своем аккаунте в социальной сети TikTok рассказала пользовательница с ником @puhango.

Почему каждую весну китайский город окутывает неприятный запах

В чем опасность этого города и почему в нем страшного выходить на улицы после наступления темноты, смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" рассказывал, к чему сложно привыкнуть россиянам в Турции.

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