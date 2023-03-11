В Индонезии произошло мощное извержение вулкана: видео

В Индонезии объявлен третий уровень опасности (из четырех) в связи с извержением вулкана Мерапи. Он находится на острове Ява. Момент извержения снял на смартфон один из очевидцев, ролик опубликован в социальных сетях.

В национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий сообщили, что поток лавы растекся на расстояние до полутора километров от кратера Мерапи. Сейчас запрещено приближаться к вулкану ближе, чем на семь километров.

«Есть потенциальные опасности в виде лавовых лавин и горячих облаков в юго- и юго-западном секторе», — заявили в ведомстве.

Напомним, Мерапи считается в стране одним из самых активных вулканов. Его высота – 2910 метров над уровнем моря.