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1 час назад

В Индонезии произошло мощное извержение вулкана: видео

Мира Маркина

В Индонезии объявлен третий уровень опасности (из четырех) в связи с извержением вулкана Мерапи. Он находится на острове Ява. Момент извержения снял на смартфон один из очевидцев, ролик опубликован в социальных сетях.

В национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий сообщили, что поток лавы растекся на расстояние до полутора километров от кратера Мерапи. Сейчас запрещено приближаться к вулкану ближе, чем на семь километров.

«Есть потенциальные опасности в виде лавовых лавин и горячих облаков в юго- и юго-западном секторе», — заявили в ведомстве.

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Напомним, Мерапи считается в стране одним из самых активных вулканов. Его высота – 2910 метров над уровнем моря.

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