Коротко о том, почему 40 дней Рим был пустым

Рим с самых древних времен был крупным городом, в котором проживало множество людей. Уже в I-II веках нашей эры, по свидетельствам историков, численность жителей нынешней столицы Италии превышала миллион человек.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Однако, в истории осталось свидетельство того, что более 40 дней этот огромный многомиллионный город пустовал.

О том, как это произошло, и почему из Рима ушли все жители, читайте в материале «Рамблера».

В декабре 546 года войска остготов под предводительством короля Тотилы вошли в Рим, сломив оборону города. Жители Рима успели сбежать до или во время осады. В противном случае люди наверняка погибли бы или попали бы в рабство.

Но долго оставаться в городе Тотила не мог: ему необходимо было продолжать свой поход и отправляться в Южную Италию. Разграбив город, войска покинули его.