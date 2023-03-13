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5 часов назад

Медведь на Дальнем Востоке вышел из спячки и удивился снегопаду: видео

Мира Маркина

На "Земле Леопарда", территория которой особо охраняется, проснулся гималайский медведь. Его реакция на снег попала на видео, которое опубликовал телеграм-канал "Земля леопарда".

Медведь вышел из спячки, когда на Дальний Восток пришел циклон. По этой причине выпало много снега.

Надрах, опубликованных в Telegram, видно, как медведь спросонья "метит" специальное дерево с помощью своего запаха, а затем отправляется искать завтрак.

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