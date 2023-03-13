На "Земле Леопарда", территория которой особо охраняется, проснулся гималайский медведь. Его реакция на снег попала на видео, которое опубликовал телеграм-канал "Земля леопарда".

Медведь вышел из спячки, когда на Дальний Восток пришел циклон. По этой причине выпало много снега.

Надрах, опубликованных в Telegram, видно, как медведь спросонья "метит" специальное дерево с помощью своего запаха, а затем отправляется искать завтрак.