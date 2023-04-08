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1 час назад

Где находится самое сухое место на планете

Мария Кимакович

Отыскивая ответ на этот вопрос, возможно, вам пришла в голову какая-то из известных всему миру пустынь. Но на самом деле ни одна из них к самому сухому месту на Земле отношения не имеет.

Где находится самое сухое место на планете
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

О том, какую же территорию можно назвать самым сухим местом на нашей планете, читайте в материале «Рамблера».

Это место носит название Сухие долины Мак-Мердо и находится, как это ни удивительно, в Антарктиде. Территории долин Райта, Виктории и Тейлора (а это почти 8 тысяч квадратных километров) — единственная в Антарктиде местность, свободная от льда и снега. Дело в том, что сильнейшие ветра, скорость которых может достигать 320 км/ч, просто не дают здесь оседать влаге: она испаряется мгновенно под их действием.

Специалисты утверждают, что здесь не было осадков уже два миллиона лет. При этом на территории Сухих долин, как это ни удивительно, есть водоемы. В долине Райт, например, находится озеро Дон-Жуан — самое соленое в мире, а долина Тейлора известна Кровавым водопадом, алый цвет которому придают бактерии, единственные существа, которые сумели выжить в суровом климате Сухих долин.

Ученые отмечают, что климат в местности Сухих долин имеет много общего с климатом Марса, поэтому здесь часто проводят всевозможные исследования.

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Кстати, Сухие долины с 2004 года находится под охраной ЮНЕСКО.

Места,ЮНЕСКО,
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