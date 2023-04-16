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3 часа назад

Как выглядел бы Петербург, если бы был в тропиках

Диана Товсепова

Санкт-Петербург по праву считается одним из самых красивых городов России. Но важную часть питерской атмосферы составляет особый ветренный, пасмурный климат - говорят, что солнца здесь можно ждать месяцами.

1/7 На закате Питер стал похож не то на Лос-Анджелес, не то на Неаполь.
Фото: Соцсети
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2/7 Набережная Невы в тропиках походи на пляж Майами. Загорать на фоне величественной архитектуры города — особое удовольствие.
Фото: Соцсети/Midjourney
3/7 Такое количество набережных в Петербурге располагает к развитию серфинга.
Фото: Соцсети/Midjourney
4/7 Мандариновые деревья, растущие в питерских дворах, превратили российский город в итальянский.
Фото: Соцсети/Midjourney
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5/7 Что если бы все исторические здания Петербурга заросли тропическими растениями?
Фото: Соцсети/Midjourney
6/7 Пальмы рядом с храмом Спаса на Крови смотрятся шикарно. Как и розовый фургон с мороженным.
Фото: Соцсети/Midjourney
7/7 Как меняется город, когда все вокруг залито солнцем!
Фото: Соцсети/Midjourney

А что, если б величественная архитектура Петербурга вместе с поребриками и парадными переместилась бы в регион с тропическим климатом? Художник Eugene A с помощью нейросети Midjourney (в коллаборации с телеграм-каналом «Схожу, пожалуй») показал, как бы выглядел город, если бы Петр Великий построил его в тропиках.

Как выглядит тропический Петербург — в подборке "Рамблера".

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