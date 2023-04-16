Как выглядел бы Петербург, если бы был в тропиках

Санкт-Петербург по праву считается одним из самых красивых городов России. Но важную часть питерской атмосферы составляет особый ветренный, пасмурный климат - говорят, что солнца здесь можно ждать месяцами.

Пальмы рядом с храмом Спаса на Крови смотрятся шикарно. Как и розовый фургон с мороженным.

На закате Питер стал похож не то на Лос-Анджелес, не то на Неаполь.

А что, если б величественная архитектура Петербурга вместе с поребриками и парадными переместилась бы в регион с тропическим климатом? Художник Eugene A с помощью нейросети Midjourney (в коллаборации с телеграм-каналом «Схожу, пожалуй») показал, как бы выглядел город, если бы Петр Великий построил его в тропиках.