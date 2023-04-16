Самый старый живой организм на планете: фото

"Рамблер" расскажет, какой организм можно считать самым старым из ныне живущих на Земле.

Фото: Flickr Flickr

На вопрос о самом старом организме не так просто ответить, потому что некоторые организмы образуют клональные колонии. В клональных колониях все особи являются частью одной предковой особи или происходят от нее. Например, некоторые грибы, которые вы видите отдельно над землей, являются частью одной и той же подземной сети. Они могут расти, размножаться и, казалось бы, умирать, но молодой гриб рядом имеет точно такие же гены и технически является одним и тем же организмом.

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Но, если сосредотачиваться на неклональных организмах (всего на одной особи), можно выделить сосну остистую межгорную, которая встречается на американском Западе, в основном в Юте, Неваде и Калифорнии.

Самая старая живущая остистая сосна называется Мафусаил, и ей более 4800 лет. Это впечатляющее высотой более сорока метров дерево является старейшим из известных живых в мире.

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Местонахождение Мафусаила держится в строжайшем секрете, чтобы защитить дерево от повреждений и вандализма.

Хотя это может сделать сосну самым долгоживущим организмом на суше, похоже, что ее превосходит морская губка.

Так, исследователи обнаружили в Восточно-Китайском море стеклянную губку, которой, по их мнению, более 11 000 лет. Ученые могут наблюдать, как образовались тела морских губок, и определить, какой была температура моря, когда они развивались.

Кроме того, в в штате Юта есть старая роща трясущихся осин, которая на самом деле является одним клональным мужским организмом. Все наземные деревья прорастают из одной корневой системы и поэтому имеют одни и те же гены. Каждый отдельный ствол (или то, что вы бы назвали деревом) живет в среднем 130 лет, и это то, что вы можете узнать, подсчитав годичные кольца дерева. Но это не говорит вам, сколько лет корневой системе. Существует множество оценок возраста этого организма, называемого Пандо, большинство из которых варьируется до 14 000 лет.