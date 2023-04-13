Серое покрывало: как кролики чуть не поглотили Австралию

Милые пушистые зверьки с мягкими нежными ушками могут представлять серьезную опасность, когда собираются вместе. Популяция кроликов в Австралии в какой-то момент времени насчитывала около 600 миллионов особей. И это было огромнейшей проблемой для страны.

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"Рамблер" рассказывает, как кролики их симпатичных животных превратились в страшную угрозу для целого континента.

Вообще-то кролики никогда не жили в Австралии, их сюда привезли на кораблях знаменитого Первого флота. Это были домашние животные, которые были нужны колонизаторам, как источник дешевого, но ценного мяса. Все шло отлично, пока кролики оставались домашними животными.

Но однажды одному англичанину по имени Том Остин не пришло в голову выпустить в природу диких и домашних кроликов ради развлечения, он сильно скучал по охоте на кроликов, которой занимался в родной Англии. Но к каким последствиям это приведет, он не мог даже предположить. Дикие кролики скрещивались с домашними и начали активно плодиться. Причем потомство в результате скрещивания вырастало более сильным и выносливым.

Местность и климат оказались идеальными для кроликов. Здесь все время тепло, поэтому потомство они давали без перерыва на холодное время года, много мягкой песчаной земли, в которой удобно рыть норы, нет недостатка в питании. Кролики расплодились так, что начали представлять серьезную угрозу и для местных видов, и для фермерских хозяйств. Австралию будто накрыло серым одеялом.

Методы борьбы применялись самые разнообразные, на них активно охотились, травили, возводили против них каменные стены, даже завезли лисиц. Но ни один из них не помог.