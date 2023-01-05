Зачем в племени бубал облизывают антилоп под хвостом

Когда котик изящно поднимает лапку и начинает вылизывать хвост и все, что к нему прилегает, — это вызывает умиление, но не удивление. А вот к людям, которые занимаются тем же самым, но с антилопами есть вопросы.

"Рамблер" рассказывает, то движет жителями племени бубал в момент, когда они облизывают антилоп.

На самом деле это вовсе не странная привычка. Рацион представителей некоторых племен настолько беден, что приходится совершать самые невероятные поступки, чтобы получить свою порцию необходимых микроэлементов.

Географически жители племени бубал живут на территории двух государств — Кении и Сомали. Здесь располагается ареал обитания антилопы с точно таким же названием. Сейчас сложно сказать, антилопа получила название благодаря племени или наоборот, но связь между ними прямая.