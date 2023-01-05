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14 минут назад

Зачем в племени бубал облизывают антилоп под хвостом

Катя Кобышева

Когда котик изящно поднимает лапку и начинает вылизывать хвост и все, что к нему прилегает, — это вызывает умиление, но не удивление. А вот к людям, которые занимаются тем же самым, но с антилопами есть вопросы.

Зачем в племени бубал облизывают антилоп под хвостом
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

"Рамблер" рассказывает, то движет жителями племени бубал в момент, когда они облизывают антилоп.

На самом деле это вовсе не странная привычка. Рацион представителей некоторых племен настолько беден, что приходится совершать самые невероятные поступки, чтобы получить свою порцию необходимых микроэлементов.

Географически жители племени бубал живут на территории двух государств — Кении и Сомали. Здесь располагается ареал обитания антилопы с точно таким же названием. Сейчас сложно сказать, антилопа получила название благодаря племени или наоборот, но связь между ними прямая.

Пять нецивилизованных племен современности

Представители племени занимаются разведением антилоп бубал, антилопа дает и мясо, и молоко, и менструальные выделения. Но если первое и второе — для всех жителей, то последнее — для тех, кто не достиг совершеннолетия. Считается, что эти выделения содержат железо, фосфор, кальций, а также витамины B, E и D, которых так не хватает в этой местности, из-за чего жителям грозят такие заболевания, как цинга и рахит. Также жители племени полагают, что таким образом они приобретают отвагу и смелость, а антилопы при этом начинают давать больше молока.

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