Где растет самое опасное дерево на планете: волдыри или смерть

А вы когда-нибудь задумывались о том, какое дерево опаснее всех на планете и почему вообще дерево может угрожать здоровью человека? “Рамблер” расскажет об этом подробнее.

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В 2011 году Книга рекордов Гиннесса признала манцинелловое дерево самым опасным в мире. Одно прикосновение к соку дерева вызывает волдыри, а один укус его плода может быть смертельным.

По словам одного исследователя , Христофор Колумб называл плоды дерева «мансанилья де ла муэрте»; маленькое яблоко смерти. Сейчас самое опасное дерево на планете можно найти в Мексике, на Карибах и в Южной Флориде.

Его токсины настолько сильны, что даже стояние под деревом во время ливня может вызвать мучительную боль и волдыри. Даже при сжигании дров этого дерева выделяются токсины, которые могут вызвать слепоту у тех, кто стоит слишком близко к дыму.

Дерево может достигать высоты 15 метров, с зубчатыми листьями длиной от 5 до 10 сантиметров. Кора имеет оттенки красного, коричневого и серого и, как и плоды и листья, также ядовита.