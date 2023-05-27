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Как Окко Сахары связано с Атлантидой

В самой большой в мире пустыне Сахара расположено Око Сахары, которое также называют Ришат. Это — геологическо образование, и ученые до сих пор гадают не тему того, из-за чего появилось это необычное явление. Некоторые конспирологи строят теории о том, что геологичесоке образование на самом деле когда-то было затерянным городом Атлантидой.

Как Окко Сахары связано с Атлантидой
© Axelspace Corporation

В материале “Рамблера” — основные версии того, как появилось Око Сахары.

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Что такое Окко Сахары

Это — геологическое образование, которое расположено в Сахаре, на территории принадлежащей Мавритании. Особенность этой природной достопримечательности заключается в том, что с высоты птичьего полета видно ровные кольца, которые расходятся на несколько километров.

И если, подъехав к Ришату снизу, вы не увидите ничего необычного, то сверху откроется потрясающий вид на идеальную круглуб форму. Из космоса Око Сахары действительно похоже на радужку глаза.

Гипотеза 1 — бывший вулкан

Ученые уверены, что Ришат возник в результате древнего извержения вулкана. После этого кольца подверглись эрозии и начали разрастаться. Плюс роль сыграло то, что земная кора поднималась на протяжении нескольких миллионов лет, поэтому кольца выходят наружу из-под песков постепенно.

Самому старому кольцу Ока — 400 или 500 миллионов лет. Ученые точно не могут установить дату его появления.

Гипотеза 2 — затерянная Атлантида

Главным подвтерждением этой гипотезы является то, что Атлантида тоже была государстовм, расположенным в форме круга. Она была окружена двумя дамбами, которые оберегали ее от нападений. В центре Атлантиды располагался холм, где жили Посейдон и Клейта. Единственное несовпадение заключается в размерах Атлантиды — она была гораздо меньше, чем Око Сахары.

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Тем не менее, из-за схожести в структуре и недостаточной изученности и города, и геологического образования, некоторые люди полагают, что Око Сахары действительно может быть остатками Атлантиды, а все следы жизни были смыты наводнением, уничтожившим древний город-государство.

Гипотеза 3 — метеорит

Несомтря на то, что ученые доказали, что Ришат представляет собой кольуца геологических пород, некоторые учены настаивают, что это природное явление было образовано в результате падения метеорита. Метеорит был огромным и упал несколько миллионов лет назад, поэтому не оставил после себя никаких следов.

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