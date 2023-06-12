8 мест на земле, куда не попасть даже за деньги

Существует множество мест на планете, к которым обычный человек не имеет доступа, даже если он готов заплатить большие деньги. Эти места могут быть закрыты для публики из-за своей опасности, стратегического значения или же просто из-за того, что они являются частной собственностью.

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"Рамблер" рассказывает, в какие места на земле нельзя просто так взять и попасть.

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Чернобыльская АЭС

Эта зона была создана после аварии на АЭС в 1986 году и до сих пор остается опасной для жизни. Вход в нее строго запрещен, и лишь немногие ученые и специалисты имеют разрешение на посещение.

Остров Некер

Этот остров расположен в Карибском море и принадлежит одному из богатейших людей в мире Ричарду Брэнсону. Вход на остров возможен только для его гостей.

Гора Афон

michael clarke/wikipedia.org

Некоторые места на планете закрыты для публики из-за своей религиозной значимости. Например, святая гора Афон в Греции является местом паломничества для православных христиан, мужчин сюда пропускают, а вот женщинам вход закрыт.

Остров Морган

Одно из самых известных и закрытых мест на планете, расположен в американском штате Южная Каролина. Здесь живут 50 тысяч макак-резусов, которые заражены вирусом герпеса. Попасть сюда могут только ученые-исследователи и только при условии соблюдения всех мер предосторожности. Для обычных людей это место недоступно.

Комплекс пещер Ласко

Bayes Ahmed/Flickr

Уникальный археологический объект, где были обнаружены древние рисунки и рельефы, располагается во Франции. Просто так сюда не попасть, доступ разрешен только ученым. Хотя раньше сюда пускали всех желающих, но со временем наскальные рисунки возрастом до 15-18 тысяч лет начали портиться. Это связали с углекислым газом, который выдыхали люди.

Богемская роща Монте-Рио

Это не просто роща, а целый закрытый клуб, расположенный в американской Калифорнии. Вступить в клуб можно, но иногда своей очереди можно ждать долгих 15 лет.

Сетинельский остров

Считается, что этот остров входит в состав Индии, но фактически он принадлежит племени, которое никого сюда не пускает. Жители острова настроены крайне агрессивно к непрошенным гостям, причем настолько, что могут убить.

Змеиный остров

Фотонак/wikipedia.org