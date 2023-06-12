8 мест на земле, куда не попасть даже за деньги
Существует множество мест на планете, к которым обычный человек не имеет доступа, даже если он готов заплатить большие деньги. Эти места могут быть закрыты для публики из-за своей опасности, стратегического значения или же просто из-за того, что они являются частной собственностью.
"Рамблер" рассказывает, в какие места на земле нельзя просто так взять и попасть.
Чернобыльская АЭС
Эта зона была создана после аварии на АЭС в 1986 году и до сих пор остается опасной для жизни. Вход в нее строго запрещен, и лишь немногие ученые и специалисты имеют разрешение на посещение.
Остров Некер
Этот остров расположен в Карибском море и принадлежит одному из богатейших людей в мире Ричарду Брэнсону. Вход на остров возможен только для его гостей.
Гора Афон
Некоторые места на планете закрыты для публики из-за своей религиозной значимости. Например, святая гора Афон в Греции является местом паломничества для православных христиан, мужчин сюда пропускают, а вот женщинам вход закрыт.
Остров Морган
Одно из самых известных и закрытых мест на планете, расположен в американском штате Южная Каролина. Здесь живут 50 тысяч макак-резусов, которые заражены вирусом герпеса. Попасть сюда могут только ученые-исследователи и только при условии соблюдения всех мер предосторожности. Для обычных людей это место недоступно.
Комплекс пещер Ласко
Уникальный археологический объект, где были обнаружены древние рисунки и рельефы, располагается во Франции. Просто так сюда не попасть, доступ разрешен только ученым. Хотя раньше сюда пускали всех желающих, но со временем наскальные рисунки возрастом до 15-18 тысяч лет начали портиться. Это связали с углекислым газом, который выдыхали люди.
Богемская роща Монте-Рио
Это не просто роща, а целый закрытый клуб, расположенный в американской Калифорнии. Вступить в клуб можно, но иногда своей очереди можно ждать долгих 15 лет.
Сетинельский остров
Считается, что этот остров входит в состав Индии, но фактически он принадлежит племени, которое никого сюда не пускает. Жители острова настроены крайне агрессивно к непрошенным гостям, причем настолько, что могут убить.
Змеиный остров
Ученые сюда приезжают по долгу службы, но обычный человек вряд ли рискнет здесь появиться. На остове живут около четырех тысяч змей, среди которых очень много опасных и крайне ядовитых видов.