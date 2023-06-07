Грибы не следует собирать возле трасс и на территории мегаполисов. Об этом "Москве 24" рассказал телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

По его словам, вблизи грунтовых, небольших асфальтовых, сельских дорог в принципе можно присматривать грибы, но делать это рекомендуется на расстоянии 10-20 метров от проезжей части.

Однако это допустимо, если машины проезжают по дороге крайне редко – раз в час, например. Если же речь идет об оживленной трассе, то собирать грибы следует минимум в 500 метрах от нее, поделился своим мнением эксперт.

"Над дорогой фактически стоит облако углекислого газа. Все это оседает в грунте, а соли тяжелых металлов любой гриб прекрасно впитывает".

По указанной причине грибы лучше не собирать грибы в черте крупных городов, в которых воздух зачастую бывает не самым чистым.