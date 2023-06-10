Что происходит в небоскребе-призраке в Бангкоке

В центре столицы Таиланда Бангкоке расположен необычный небоскреб. Это здание высотой в 200 метров, которое возвышается над другими, но там никто не живет. Более того, внутри здания ничего нет. Местные побаиваются небоскреба и называют его “призраком”.

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В материале “Рамблера” — о том, что произошло с небоскребом-призраком в Бангкоке и кто живет там сейчас.

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Небоскреб начали строить в 1990 году, он получил название Сатрон юник тауэр (Уникальная башня Сатрона). В нем планировалось сделать 47 этажей элитного жилья, кондоминиумом. В Таиланде очень популярен такой способ жилья, поэтому инвесторы были уверены в коммерческий успех проекта. Планировалось, что в кондоминиуме будет 600 квартир.

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Строительство началось в 1990 году, и здание довольно быстро воздвигалось, хотя проект постоянно преследовали мелкие неудачи. Спустя три года главу компании, которая занималась строительством и проектом небоскреба, арестовали. В итоге строительство небоскреба было заморожено, так как подрядчикам не платили, а компании не хватало средств на обеспечение работ. Главу компании оправдали в 2008 году, но возобновить бизнес он так и не смог.

Еще одним фактором появления этого недостроя стало то, что в 1997 году страну охватил финансовый кризис, поэтому рынок недвижимости в столице упал. Многие строительные проекты в Бангкоке заморозились и никто не спешил их запускать вновь. Тогда насчитывалось около дюжины недостроев, но многие из них потом были запущены вновь. Однако башня Сатрон так и осталась стоять.

Сейчас небоскреб стал объектом индустриального туризма. Туда приезжают путешественники, которые интересуются заброшенными зданиями. Внутри все исписано граффити, лежит строительный и бытовой мусор. Нередко здание используют для оккультных ритуалов. Несмотря на то, что вход туда закрыт, многие проникают в здание с помощью подкупа охраны.