Где находится самая аномальная зона России

Молебскую аномальную зону часто называют Молебкинским треугольником, М-ским треугольником, Пермским треугольником или просто М-зоной. Это место считается самым аномальным в России.

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"Рамблер" рассказывает, как так вышло и почему сюда стоит приехать.

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Кто открыл Молебскую аномальную зону

Об этом месте заговорили в 1989 году, когда были опубликованы материалы журналиста Павла Мухортова и свидетельство участника "космического контакта" Ю. Беликова в рижской газете "Советская молодежь" и "Комсомольской правде". Сюда стали приезжать туристы, в том числе из других стран. Молебская аномальная зона располагается на левом берегу реки Сылва, между селом Молебка и деревней Каменка, на границе Свердловской области и Пермского края.

Что здесь происходит

Как говорят уфологи, здесь можно стать свидетелем самых разных загадочных явлений. Например, увидеть НЛО, светящиеся шары и другие объекты, образующие геометрические фигуры, тут может нарушаться ход времени, изменяться заряда батарей и аккумуляторов фотоаппаратов и других электронных устройств, возникать звуковые иллюзии. Кто-то даже говорит о взаимодействии с "представителями внеземных цивилизаций" через телепатию или зрительный контакт. Река Сылва как будто даже меняла направление течения, а различные предметы могли левитировать.

По словам уфолога Николая Субботина, вокруг всех этих необычных явлений сложилась своя мифология и возникло множество версий, объясняющих и интерпретирующих их.

Что говорят ученые

В 1989 году публикация материалов вызвала такой большой общественный резонанс, что в 1992 году здесь было решено провести исследования. На место выехали студенты и сотрудники Пермского государственного университета и после всех экспериментов пришли к выводу, что многие необычные явления оказались вымыслом, хотя отчасти их можно объяснить с рациональной токи зрения.

Так, в ходе исследований было установлено, что вариаций магнитного поля здесь нет, в пробах грунта не было не характерных для местности микроорганизмов, а немного повышенный радиационный фон объясняется присутствием в грунте фракций тяжелых углеводородов.

Пирамидки и пирамиды оказались обычным шлаком, оставшимся здесь после закрытия медеплавильного производства.

Почему сюда стоит приехать

Северная природа завораживает своей красотой и однозначно стоит того, чтобы съездить и посмотреть. Вообще в Перми планировали развивать это место как туристическое и кое-что даже удалось сделать.

Самой большой популярностью у туристов пользуются следующие места: