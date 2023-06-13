Что происходит в городе, где живут одни пенсионеры

В американском штате Флорида расположен непримечательный город, который называется Те-Виллиджис. На первый взгляд он ничем н еотличается от других подобных населенных пунктов в Америке, но на самом деле здесь существуют свои правила.

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Преимущественно жители Те-Виллиджиса — пенсионеры. И образ жизни этих людей регулируется правилами города. О них — в материале “Рамблера”.

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Город для пенсионеров

Изначально Те-Виллиджис создавался как небольшой город, где пенсионеры могут спокойно жить и не переживать о том, что им будут мешать шумные дети, играющие на площадках и портить газон. Действительно в городе нет ни одной детской площадке и вообще отсутствуют развлечения для детей.

Дело в том, что правила те-Виллиджиса гласят: в каждом доме должен проживать человек старше 55 лет и ни в одном доме не должен проживать ребенок младше 12 лет. Все, кто младше 18 лет, могут пребывать в городе не более 30 дней в году.

Так как здесь действует это правило, оно отпугнуло молодых семей и город стал состоять преимущественно из пенсионеров. Согласно статистике лишь в 0,3% домохозяйств в этом городе проживают дети от 12 до 18 лет.

Цены на недвижимость здесь стремительно растут. Средняя стоимость небольшого домика достигает $425 000 (35,5 миллионов рублей). Поэтому не каждый пенсионер может позволить себе такую роскошную старость.

Чем знаменит Те-Виллиджис

Первое, что бросается в глаза при пересечении границы города — огромное количество гольф мобилей. Эти машины здесь буквально повсюду, ими завалены все парковки и стоянки. Дело в том, что пенсионеры предпочитают передвигаться по городу исключительно на них.

На территории города расположены два поля для гольфа, природные заказники и озеро с пляжем. В получасе езды от Те-Виллиджиса находится океан.