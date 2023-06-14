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Столовую для голубей открыли в Барнауле

В Мизюлинской роще города Барнаул открылась столовая для голубей. Об этом сообщает информационный портал Amic.ru.

Столовую для голубей открыли в Барнауле
© Unsplash

В меню на настоящий момент представлено несколько позиций. Среди "блюд" для пернатых гурманов крупа, размоченный хлеб и вода.

Не все пользователи позитивно оценили открытие нового пространства для птиц. Так, один подписчик портала отметил, что роща представляет собой зону отдыха для людей, а не "двор по разведению голубей". К тому же, голуби переносят различные инфекции, опасные для человека, добавил он.

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Кормить птиц в отдельно отведенном для этой цели месте лучше, чем разбрасывать корм где угодно, в том числе посреди аллеи, считает другой житель Барнаула.

Ранее отдыхающие на пляже приняли решившего искупаться черного медведя за собаку.

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