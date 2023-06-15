Где находится остров, на котором есть только бары и бордели

Посреди озера Виктория, примерно на одинаковом расстояние от Кении и Уганды, расположен остров под названием Мигинго. Несмотря на свои скромные размеры, он известен на весь мир.

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"Рамблер" расскажет, чем именно.

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Во-первых, кусочек суши считается одним из самых густонаселенных островов в мире. Так, его площадь равна примерно 4 000 м², а население, по разным данным, составляет около 1 000 человек.

Помимо этого, земля на протяжении нескольких десятков лет является предметом территориального спора двух вышеупомянутых стран. До сих пор статус острова не определен, поэтому считается, что он находится в совместном ведении Кении и Уганды.

Многих поражают и находящиеся на территории Мигинго учреждения и относительно развитая инфраструктура развлечений. В их числе несколько баров и борделей, при этом та же канализация на острове отсутствует. Как, впрочем, кафе и магазины.

В-четвертых, далеко не райский уголок притягивает к себе рыболовов из соседних стран, так как в опоясывающих его водах водится большое количество рыбы, а именно – нильского окуня. Удивительно, но умелым местным "предпринимателям" действительно удается зарабатывать неплохие деньги. С учетом этого обстоятельства все жители острова должны уплачивать налог со своего отлова.

Кстати, богатство подводного мира было раскрыто в 1991-м году. По распространенной легенде, однажды два рыбака доплыли до острова и решили ловить здесь рыбу. Цель была достигнута и неоднократно, поэтому довольные мужчины поделились радостной вестью с другими рыбаками. Постепенно они начали заселять мизерный кусочек суши, и некоторые из них находятся здесь до сих пор.

Еще один интересный факт: рядом с Мигинго расположен остров под созвучным названием Усинго. Он значительно обширнее своего соседа, раза в 3-4, и, вероятно, более пригоден для проживания. Несмотря на это он не заселен: еще давно сложилось поверие, согласно которому на нем обитают недобрые духи. Их нельзя тревожить и, соответственно, соседствовать с ними. Допустимо лишь изредка заплывать сюда для совершения обрядов, чем некоторые и занимаются.