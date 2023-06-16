Кто живет в городе, в котором нельзя умирать

Запрет на смерть действует в некоторых городах мира, но в большинстве случаев он ничем не обоснован. Как правило, этот запрет налагает штраф на семью покойного за то, что человек умер в запрещенном месте. Одно из самых известных мест с запретом на смерть — город Лонгйир, расположенный на архипелаге Шпицберген.

© Unsplash

В материале “Рамблера” — о том, чем отличился этот город в Норвегии и кто в нем живет.

Видео дня

Город белых медведей

Лонгйир расположен на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане. Это — самое северное поселение в мире и живет там всего тысяча человек. Лонгйир называют городом белых медведей, так как в его окрестностях живет действительно много этих животных.

Большинство людей здесь заняты в трех сферах: добыча угля — благодаря этой отрасли город начал развиваться в 90-х годах прошлого века, наука — здесь расположено всемирное хранилище семян и туризмом — многие люди приезжают сюда, чтобы почувствовать атмосферу крайнего севера. Однако все это не характеризует город, гораздо больший интерес здесь представляет наличие большого количество белых медведей.

Благодаря этим обитателям в Лонгйире были введены различные законы. Так, здесь запрещено держать кошек — они могут быть опасны для местных птиц, выходить на улицу без винтовки — каждый студент на первом курсе университета учится стрелять, а также запрещено умирать.

Запрет на смерть

В Лонгйире действительно существует закон, который запрещает людям умирать на территории города. Если человек заболевает или получает травму, несовместимую с жизнью, его экстренно эвакуируют на материк. Если семья не сообщила о том, что кто-то находится при смерти, то ее ждет штраф. Местные жители относятся к этому с пониманием и часто, зная о своей болезни или плохом состоянии, сами уезжают на материк.

Unsplash