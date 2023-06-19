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Что происходит на проклятом итальянском острове

В Италии, немного южнее побережья Позиллипо, расположен остров Гайола. Фактически он представляет собой два небольших кусочка суши, соединенных чем-то наподобие моста. Единственная достопримечательность – полуразрушенная вилла.

Что происходит на проклятом итальянском острове
© legion-media.ru

На первый взгляд, Гайола не таит в себе ничего особенного, однако местные жители и любознательные путешественники знают, что остров считается проклятым местом и имеет дурную славу. Поэтому первые обходят его стороной, а вторые приплывают сюда, чтобы испытать себя.

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Что таинственного в Гайоле и почему он славится своей недоброй аурой – в материале "Рамблера".

Согласно распространенной легенде, в 19-м веке на необитаемый остров приплыл мужчина, чье имя доподлинно не известно. Он проживал здесь на протяжении нескольких лет, однако в какой-то момент пропал с Гайолы. Местные жители не заподозрили в этом ничего особенного: они решили, что страннику надоело жить в таких условиях, и он перебрался в более комфортное жилье.

Кто живет в городе, в котором нельзя умирать

Но Гайола пустовала недолго: вскоре ее присмотрел некий Ханс Браун – молодой, красивый, обеспеченный мужчина (предположительно, он и построил виллу). Ханс привез сюда свою возлюбленную, и пара стала наслаждаться жизнью в "райском" уголке. В один день девушка отправилась в близлежащий город за покупками, а по возвращении обнаружила… труп мужа. По слухам, он был завернут в ковер. Через несколько дней супругу нашли в воде: одни полагают, что вдова не смирилась со смертью любимого и бросилась в море со скалы сама. Другие считают, что и мужчину, и женщину убили.

Прошло еще несколько лет, и на остров перебрался новый житель – немец Отто Грунбак и по совместительству скептик. Он не верил в жуткие истории про Гайолу и со спокойной душой прибыл на ее территорию для проживания. Продлилось это недолго: вскоре мужчину обнаружили мертвым. Согласно поставленному диагнозу, он скончался от сердечного приступа.

Впоследствии кусочек суши привлекал и других странников, но все они по таинственным причинам умирали вскоре после заселения в расположенную здесь виллу.

На сегодняшний день, насколько известно, на Гайоле никто не проживает. Периодически на остров наведываются туристы, чтобы побродить по нему, застать духов и сделать фотографии на мосту.

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