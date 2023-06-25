Почему в Ирландии нет змей
Змеи есть на всех континентах. Самое большое их скопление было замечено в канадской провинции Манитоба, недалеко от городка Нарсисс. В этом месте десятки тысяч подвязочных змей каждую весну выползают из своих нор для спаривания.
Но в мире есть места, где змеи не водятся совсем. Это Антарктида и несколько крупных островов: Новая Зеландия, Гренландия и Исландия.
Как так получилось, что там нет змей? Рассказываем в материале "Рамблера".
Существует легенда, согласно которой от змей на острове чудесным образом избавился святой Патрик, проповедавший христианство в V веке. Однако ученые с этим бы поспорили.
Согласно научной теории, змей нет в Ирландии, потому что это остров. Пресмыкающиеся просто-напросто не смогли до туда добраться и начать размножаться. Некоторые змеи умеют плавать, но не настолько, чтобы преодолевать большие расстояния.
Однако Ирландия не всегда была островом. Раньше она была связана с континентальной сушей, когда уровень мирового океана был ниже. Но и тогда там не водились змеи. Почему? Дело в том, что во времена ледникового периода, десятки тысяч лет назад, Ирландию полностью покрывали ледники. Климатические условия там были настолько суровыми, что змеи не смогли выжить во льдах.
Интересный факт, но несмотря на то, что в Ирландии нет змей, там есть живородящие ящерицы. Кроме того, некоторые местные жители заводят себе змей в качестве домашних животных, но и это не привело к их популяции на острове.