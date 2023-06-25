Почему в Ирландии нет змей

Змеи есть на всех континентах. Самое большое их скопление было замечено в канадской провинции Манитоба, недалеко от городка Нарсисс. В этом месте десятки тысяч подвязочных змей каждую весну выползают из своих нор для спаривания.

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Но в мире есть места, где змеи не водятся совсем. Это Антарктида и несколько крупных островов: Новая Зеландия, Гренландия и Исландия.

Как так получилось, что там нет змей? Рассказываем в материале "Рамблера".

Существует легенда, согласно которой от змей на острове чудесным образом избавился святой Патрик, проповедавший христианство в V веке. Однако ученые с этим бы поспорили.

Согласно научной теории, змей нет в Ирландии, потому что это остров. Пресмыкающиеся просто-напросто не смогли до туда добраться и начать размножаться. Некоторые змеи умеют плавать, но не настолько, чтобы преодолевать большие расстояния.

Однако Ирландия не всегда была островом. Раньше она была связана с континентальной сушей, когда уровень мирового океана был ниже. Но и тогда там не водились змеи. Почему? Дело в том, что во времена ледникового периода, десятки тысяч лет назад, Ирландию полностью покрывали ледники. Климатические условия там были настолько суровыми, что змеи не смогли выжить во льдах.